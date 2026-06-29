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Япония открыла счет в матче 1/16 финала ЧМ с Бразилией

Сборная Японии вышла вперед в матче 1/16 финала ЧМ с Бразилией.
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
Счет открыл Каису Сано на 29-й минуте, пробив низом с радиуса штрафной.

К 32-й минуте счет 1:0 в пользу японцев.

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