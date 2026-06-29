Сборные Бразилии и Японии объявили стартовые составы на матч 1/16 финала ЧМ

Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Японии на матч 1/16 финала чемпионата мира-2026.

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Бразилия: Алисон, Данило, Маркиньос, Магальяйнс, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Винисиус, Райан, Кунья.



Япония: Судзуки, Томиясу, Хироки Ито, Танигути, Дзюня Ито, Камада, Сано, Накамура, Доан, Маэда, Уэда.



Сегодня, 29 июня, состоится матч в рамках 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Бразилии и Японии. Встреча пройдет на арене "Эн-Эр-Джи Стэдиум" в США. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром игры выступил Маурицио Мариани.



На данный момент национальная команда Бразилии занимает шестое место в рейтинге сборных ФИФА, Япония находится на 18 строчке.