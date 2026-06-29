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Зырянов назвал двух футболистов, которым "Зенит" будет искать новые клубы

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов высказался о новом лимите на легионеров.
Фото: ФК "Зенит"
"По регламенту 12 игроков может быть в заявке. Сейчас мы укладываемся. Ду Кейросу и Ренану будем искать новые команды", - приводит слова Зырянова "Чемпионат".

Ду Кейрос перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в июле 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник выступал за "Оренбург" на правах аренды.

Роберт Ренан играет за сине-бело-голубых с января 2023 года. Всего за клуб защитник провел 18 матчей, результативными действиями не отличился. В сезоне-2025/2026 футболист находился в аренде в "Васко да Гаме".

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