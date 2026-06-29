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Экс-игрок "МЮ" Эвра на русском спел "Седую ночь" в шапке-ушанке

Бывший игрок "МЮ" Патрис Эвра разместил видео в социальных сетях.
Фото: сборная Франции
"Я люблю Москву. 2008 год - победа в Лиге чемпионов с "Манчестер Юнайтед". 2018 год - победа сборной Франции на чемпионате мира. Эта песня уже полгода не выходит из моей головы", - сказал Эвра в ролике. Параллельно с этим бывший игрок сборной Франции на русском пел "Седую ночь" Юрия Шатунова.

Патрис Эвра выступал в составе английского "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2014 год. Всего за клуб левый защитник провел 379 матчей, забил 10 голов и отдал 30 результативных передач.

21 мая 2008 года футболист участвовал в матче финала Лиги чемпионов с "Челси". Встреча проходила на стадионе "Лужники". "МЮ" одержал победу по итогам серии пенальти (1:1, 6:5 - пенальти).

15 июля 2018 года на "Лужниках" сборная Франции одержала победу над Хорватией (4:2) и стала победителем ЧМ-2018.


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