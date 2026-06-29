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Аугусто - о переходе в "Зенит": большой шаг в карьере

Новичок "Зенита" Фелипе Аугусто прокомментировал переход в стан сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Трабзонспор"
Футболист заявил, что хотел перейти в петербургский клуб с самого начала переговоров.

"Считаю, что приехать сюда - большой шаг в карьере. Я играл в Бельгии, Турции, представляю, что такое европейский футбол. Это большой вызов для меня.
Некоторое время назад начались контакты. Я сразу заявил о большом желании перейти в "Зенит". Сейчас счастлив быть здесь", - приводит слова Аугусто "Чемпионат".

Сегодня, 29 июня, петербургский "Зенит" официально объявил о подписании Фелипе Аугусто. Соглашение с 22-летним нападающим действует по схеме 4+1.

В прошедшем сезоне бразильский футболист провел 40 матчей и забил 15 голов за турецкий "Трабзонспор". Ранее Аугусто выступал за бельгийский "Серкль Брюгге" и бразильский "Коринтианс".

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