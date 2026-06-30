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Нино не вернется в чемпионат Бразилии - ESPN

Защитник "Зенита" Нино не перейдет в клуб чемпионата Бразилии этим летом.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает ESPN.

Ранее были слухи о переходе игрока во "Флуминенсе" или "Палмейрас", но, по информации источника они уже не актуальны. Сообщается, что Нино останется в "Зените", либо присоединится к клубу чемпионата Испании.

Напомним, защитник перебрался в "Зенит" в январе 2024 года. Его действующий контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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