Об этом сообщает ESPN.
Ранее были слухи о переходе игрока во "Флуминенсе" или "Палмейрас", но, по информации источника они уже не актуальны. Сообщается, что Нино останется в "Зените", либо присоединится к клубу чемпионата Испании.
Напомним, защитник перебрался в "Зенит" в январе 2024 года. Его действующий контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.
Нино не вернется в чемпионат Бразилии - ESPN
Защитник "Зенита" Нино не перейдет в клуб чемпионата Бразилии этим летом.
Фото: ФК "Зенит"