Чернов: с приходом Булатова уже стабилизировалась игра

"С приходом Булатова уже стабилизировалась игра, пришел результат, которого не было.У нас ранее были попытки добыть его, но всегда что-то случалось в последний момент", - сказал Чернов "РБ Спорт".
Сергей Булатов сменил в "Крыльях Советов" Магомеда Адиева вначале в качестве исполняющего обязанности главного тренера, а затем получил утверждение в должности без приставки "и.о.". Под его руководством команда провела 9 матчей, в которых одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
"Крылья" заняли 11-е место в Российской Премьер-Лиге-2025/26.