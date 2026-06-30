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Чернов: с приходом Булатова уже стабилизировалась игра

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов поделился мнением о главном тренере самарцев Сергее Булатове.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"С приходом Булатова уже стабилизировалась игра, пришел результат, которого не было.
У нас ранее были попытки добыть его, но всегда что-то случалось в последний момент", - сказал Чернов "РБ Спорт".

Сергей Булатов сменил в "Крыльях Советов" Магомеда Адиева вначале в качестве исполняющего обязанности главного тренера, а затем получил утверждение в должности без приставки "и.о.". Под его руководством команда провела 9 матчей, в которых одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

"Крылья" заняли 11-е место в Российской Премьер-Лиге-2025/26.

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