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Агент Дугласа Сантоса отреагировал на слухи об уходе из "Зенита"

Представитель капитана "Зенита" Дугласа Сантоса Тьяго Фрейтас рассказал, покинет ли футболист клуб этим летом.
Фото: ФК "Зенит"
В последние дни в бразильских СМИ появилась информация о возможном уходе Сантоса из "Зенита" после чемпионата мира. Однако агент футболиста опроверг эти сообщения.

"Я никогда не слышал ничего подобного от него", — заявил представитель игрока Тьяго Фрейтас.

Сейчас Дуглас находится в расположении сборной Бразилии, которая продолжает выступление на чемпионате мира. 5 июля пятикратные чемпионы мира сыграют против Норвегии в матче 1/8 ЧМ-2026.

Бразилец выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. За это время он провел 244 матча, забил девять мячей и отдал 35 результативных передач. В составе петербуржцев Сантос стал шестикратным чемпионом России. Действующее соглашение игрока с "Зенитом" рассчитано до лета 2027 года и предусматривает возможность продления еще на один сезон.

Источник: Sport24

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