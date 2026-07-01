Агент Дугласа Сантоса отреагировал на слухи об уходе из "Зенита"

"Я никогда не слышал ничего подобного от него", — заявил представитель игрока Тьяго Фрейтас.
Сейчас Дуглас находится в расположении сборной Бразилии, которая продолжает выступление на чемпионате мира. 5 июля пятикратные чемпионы мира сыграют против Норвегии в матче 1/8 ЧМ-2026.
Бразилец выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. За это время он провел 244 матча, забил девять мячей и отдал 35 результативных передач. В составе петербуржцев Сантос стал шестикратным чемпионом России. Действующее соглашение игрока с "Зенитом" рассчитано до лета 2027 года и предусматривает возможность продления еще на один сезон.
Источник: Sport24