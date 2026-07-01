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"У нас много общего". Эвра признался в любви к России
Сегодня, 15:54
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра заявил, что ему близок характер русских людей.
Фото: "Чемпионат"
Патрис Эвра тепло высказался о России и признался, что до сих пор хранит яркие воспоминания о времени, проведенном в стране.
"Мне очень нравится энергетика русских людей — они такие же сумасшедшие, как я, а также всегда веселые. У нас однозначно много общего", — заявил француз.
Экс-футболист отметил, что Россия занимает особое место в его памяти. Он вспомнил победу "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги чемпионов 2008 года в Москве, а также чемпионат мира 2018 года, на котором сборная Франции завоевала золотые медали.
Эвра также признался, что не исключает нового визита в Россию. По его словам, он не был в стране с 2018 года, однако не знает, что может произойти в будущем, поэтому оставляет такую возможность открытой.
Источник:
"РБ Спорт"
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Патрис Эвра
Манчестер Юнайтед
Сборная Франции
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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