"У нас много общего". Эвра признался в любви к России

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра заявил, что ему близок характер русских людей.

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"Мне очень нравится энергетика русских людей — они такие же сумасшедшие, как я, а также всегда веселые. У нас однозначно много общего", — заявил француз.