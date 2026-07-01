"Рубин" объявил о продлении контракта с вратарём



Артур Нигматуллин продолжит выступать за " Рубин ".

Фото: ФК "Рубин"

Казанский клуб объявил о продлении контракта с 34-летним голкипером, который останется в команде как минимум до лета 2027 года. Таким образом, вратарь, присоединившийся к "Рубину" в 2024 году, проведёт в Казани ещё как минимум один сезон.



За это время Нигматуллин успел сыграть за команду 14 матчей, пропустил 20 мячей и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности.



В минувшем сезоне казанский клуб занял восьмое место в чемпионате России, набрав 43 очка в 30 турах.