Мусаев: играть против "Ахмата" очень сложно

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился мыслями после победы над "Ахматом" в четвертом туре РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"

"Традиционно играть против "Ахмата" очень сложно. И сегодня они избрали тактику с пятью защитниками, очень компактный блок, в расчете на быстрые атаки. Тяжело было вскрывать. Забили хороший гол, где сыграли между линиями. Ну и предпосылки были еще для развития таких эпизодов, там 5-6 моментов, тоже неплохо принимали мяч между линиями, но не хватало движения или точности последнего паса.



Второй тайм... так, очень было волнительно. И моменты были и у нас, для того чтобы выйти, еще забить второй мяч. И "Ахмат" мог сравнивать, там, особенно момент, который был у Мелкадзе. Такая нервная игра, нервная концовка. Но главное – есть три очка. Спасибо большое нашим болельщикам. Очень важно было, что почти 30 тысяч зрителей давали нам силы, энергии. В принципе, хороший старт, но не всё идеально, впереди еще много работы. И сегодняшний матч показал, что никто не должен расслабляться, каждая победа, каждое очко дается с огромными усилиями", - цитирует Мурада Мусаева корреспондент Rusfootball.info.