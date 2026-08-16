Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Родина
3 - 3 3 3
АкронЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
РубинЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
АхматЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ВелесЗавершен
Енисей
2 - 2 2 2
КАМАЗЗавершен
Челябинск
0 - 4 0 4
ТорпедоЗавершен
Ленинградец
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен
Текстильщик
1 - 3 1 3
Нижний НовгородЗавершен
Сочи
Отложен
Волга Ул

Мусаев: играть против "Ахмата" очень сложно

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился мыслями после победы над "Ахматом" в четвертом туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Традиционно играть против "Ахмата" очень сложно. И сегодня они избрали тактику с пятью защитниками, очень компактный блок, в расчете на быстрые атаки. Тяжело было вскрывать. Забили хороший гол, где сыграли между линиями. Ну и предпосылки были еще для развития таких эпизодов, там 5-6 моментов, тоже неплохо принимали мяч между линиями, но не хватало движения или точности последнего паса.

Второй тайм... так, очень было волнительно. И моменты были и у нас, для того чтобы выйти, еще забить второй мяч. И "Ахмат" мог сравнивать, там, особенно момент, который был у Мелкадзе. Такая нервная игра, нервная концовка. Но главное – есть три очка. Спасибо большое нашим болельщикам. Очень важно было, что почти 30 тысяч зрителей давали нам силы, энергии. В принципе, хороший старт, но не всё идеально, впереди еще много работы. И сегодняшний матч показал, что никто не должен расслабляться, каждая победа, каждое очко дается с огромными усилиями", - цитирует Мурада Мусаева корреспондент Rusfootball.info.


"Краснодар" одержал победу в четвертом туре РПЛ над "Ахматом".

Единственный и победный гол в составе "Краснодара" забил новичок "быков" Кристиан.

Одержав победу, "Краснодар" остался на первом месте с 12 очками. "Ахмат" остается на 13-й строчке с 2 баллами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится