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Сутормин: "Факел" всегда славился своей игрой

Игрок "Факела" Алексей Сутормин высказался о поражении от ЦСКА в 4-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Факел"
"Факел" всегда славился своей игрой. Я думаю, что мы сегодня показали, что мы тоже можем биться, бороться. Наша задача — это выходить на поле, добиваться результата и всё на этом. Спокойно идти дальше", - цитирует Сутормина корреспондент Rusfootball.info.


Московский ЦСКА одержал дома минимальную победу над воронежским "Факелом" в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 71-й минуте забил полузащитник Иван Обляков, который реализовал пенальти.

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