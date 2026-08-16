Сутормин: "Факел" всегда славился своей игрой

Фото: ФК "Факел"

"Факел" всегда славился своей игрой. Я думаю, что мы сегодня показали, что мы тоже можем биться, бороться. Наша задача — это выходить на поле, добиваться результата и всё на этом. Спокойно идти дальше", - цитирует Сутормина корреспондент Rusfootball.info.