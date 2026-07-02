Наумов призвал Карпукаса отказаться от перехода в "Зенит"

- Я всё время говорю футболистам: "Если вы хотите деньги, титулы и не играть в футбол - иди в "Зенит". Если же хочешь развивать карьеру - не стоит". Там играют бразильцы, россияне будут сидеть 100%, - приводит слова функционера Vprognoze.
Ранее появилась информация, что "Зенит" готов приобрести Карпукаса у "Локомотива" за шесть миллионов евро. Воспитанник железнодорожников выступает за основную команду с 2022 года, за которую провёл 140 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.