Масалитин - об игре ЦСКА: нет вообще ничего! Мучения на поле

"Главное, что ЦСКА взял три очка у "Факела". По организации игры есть большие, большие и ещё раз большие проблемы. За счёт чего команда хочет забивать, обороняться?
Непонятна структура игры. Постоянное перетасовывание состава, нет наигранных связок, нет вообще ничего! Мы уже пять игр видим на поле мучения и потуги ЦСКА", - сказал Масалитин Metaratings.
На данный момент московский ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 8 очков в 4 встречах. Подопечные Дмитрия Игдисамова сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1) и "Ростовом" (0:0), а также победили калининградскую "Балтику" (2:1) и воронежский "Факел" (1:0).