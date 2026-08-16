Семак ответил, будет ли "Зенит" покупать защитников после ухода Дркушича

Фото: ФК "Зенит"

"Полностью ли укомплектован " Зенит " с точки зрения центральных защитников после ухода Дркушича? По поводу укомплектованности нашей центральной зоны - именно защитников у нас достаточное количество, поэтому вряд ли будут какие-то изменения", - сказал Семак в эфире "Матч ТВ"

Российский специалист заявил, что его устраивает количество защитников в команде.В пятницу, 14 августа, пресс-служба "Зенита" сообщила, что защитник Ваня Дркушич переходит в испанский "Эспаньол" на правах аренды до конца июня 2027 года.Всего за сине-бело-голубых словенский футболист провел 46 матчей, результативными действиями не отличился.