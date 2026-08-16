По результатам обследования, у защитника московского ЦСКА Мойзеса Барбозы диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
О проведении операции, сроках восстановления и тактике лечения станет известно позднее.
Напомним, вчера, 15 августа, главный тренер "армейцев" Дмитрий Игдисамов сообщил, что бразильцу потребуется медобследование после матча 4-го тура РПЛ против воронежского "Факела" (1:0).
Защитник ЦСКА Мойзес получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок
Клуб сообщил результаты медобследования.
Фото: ПФК ЦСКА