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Защитник ЦСКА Мойзес получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок

Клуб сообщил результаты медобследования.
Фото: ПФК ЦСКА
По результатам обследования, у защитника московского ЦСКА Мойзеса Барбозы диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

О проведении операции, сроках восстановления и тактике лечения станет известно позднее.

Напомним, вчера, 15 августа, главный тренер "армейцев" Дмитрий Игдисамов сообщил, что бразильцу потребуется медобследование после матча 4-го тура РПЛ против воронежского "Факела" (1:0).

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