В "Факеле" отреагировали на слухи о возможной отставке главного тренера Василенко

"Это абсолютные слухи. Олег Петрович уезжал по семейным обстоятельствам. Скоро он присоединится к работе с командой.
У нас игры-то хорошие. Единственное — нет результата. По игре вообще вопросов нет, как и по физике. Самое главное — мы не могли не отпустить Василенко, потому что семья важнее всего", - сказал Пименов.
Вчера, 15 августа, специалист пропустил матч против московского ЦСКА в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился поражением "Факела" со счетом 0:1.
По итогам четырех сыгранных туров чемпионата воронежская команда не одержала ни одной победы, один раз сыграла вничью и трижды проиграла. В активе подопечных Василенко всего одно набранное очко.
Источник: "Чемпионат"