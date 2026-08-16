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В "Факеле" отреагировали на слухи о возможной отставке главного тренера Василенко

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов прокомментировал информацию о возможной отставке Олега Василенко с поста главного тренера.
Фото: ФК "Факел"
"Это абсолютные слухи. Олег Петрович уезжал по семейным обстоятельствам. Скоро он присоединится к работе с командой.

У нас игры-то хорошие. Единственное — нет результата. По игре вообще вопросов нет, как и по физике. Самое главное — мы не могли не отпустить Василенко, потому что семья важнее всего", - сказал Пименов.

Вчера, 15 августа, специалист пропустил матч против московского ЦСКА в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился поражением "Факела" со счетом 0:1.

По итогам четырех сыгранных туров чемпионата воронежская команда не одержала ни одной победы, один раз сыграла вничью и трижды проиграла. В активе подопечных Василенко всего одно набранное очко.

Источник: "Чемпионат"

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