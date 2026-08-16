Дубль Соболева и гол Глушенкова принесли "Зениту" разгромную победу над "Динамо"

Нападающий Александр Соболев оформил дубль всего за четыре минуты. До разгромного счет довел форвард Максим Глушенков, забив прямым ударом со штрафного на 87-й минуте.
Чемпионат России
4 тур
Голы: Соболев, 29 (пен), 33, Глушенков, 87.
"Зенит": Адамов, Нино (Андраде, 46), Вега, Дивеев, Барриос, Вендел (Кондаков, 83), Джон Джон (Алип, 71), Мантуан, Педро (Дуглас Сантос, 78), Глушенков, Соболев (Фелипе Аугусто, 71).
"Динамо": Расулов, Касерес, Рубенс, Осипенко, Рикардо, Бителло, Маринкин, Фомин (Миранчук, 73), Артур Гомес (Миранчук, 73), Гладышев (Сергеев, 60), Тюкавин.
Предупреждения: Андраде, 59, Глушенков, 69, Касерес, 80, Рикардо, 86.