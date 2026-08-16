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Дубль Соболева и гол Глушенкова принесли "Зениту" разгромную победу над "Динамо"

"Зенит" одержал крупную победу над московским "Динамо" в 4-м туре РПЛ (3:0).
Фото: ФК "Зенит"
Нападающий Александр Соболев оформил дубль всего за четыре минуты. До разгромного счет довел форвард Максим Глушенков, забив прямым ударом со штрафного на 87-й минуте.

Чемпионат России

4 тур

Голы: Соболев, 29 (пен), 33, Глушенков, 87.

"Зенит": Адамов, Нино (Андраде, 46), Вега, Дивеев, Барриос, Вендел (Кондаков, 83), Джон Джон (Алип, 71), Мантуан, Педро (Дуглас Сантос, 78), Глушенков, Соболев (Фелипе Аугусто, 71).

"Динамо": Расулов, Касерес, Рубенс, Осипенко, Рикардо, Бителло, Маринкин, Фомин (Миранчук, 73), Артур Гомес (Миранчук, 73), Гладышев (Сергеев, 60), Тюкавин.

Предупреждения: Андраде, 59, Глушенков, 69, Касерес, 80, Рикардо, 86.

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