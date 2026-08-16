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Стало известно количество болельщиков на центральном матче 4 тура РПЛ "Зенит" - "Динамо"

На "Газпром Арене" объявили количество зрителей, посетивших игру.
Фото: ФК "Зенит"
В эти минуты в Санкт-Петербурге продолжается центральный матч четвертого тура РПЛ между "Зенитом" и московским "Динамо". Игра проходит на "Газпром Арене", на данный момент счет 2:0 в пользу хозяев поля. Дублем отметился форвард Александр Соболев.

Как сообщил диктор на стадионе, на встрече присутствует 34 775 зрителей.

В случае победы сине-бело-голубые наберут 9 очков и поднимутся на второе место в турнирной таблице.

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