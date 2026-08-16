"Зенит" лидирует по количеству заработанных пенальти с начала прошлого сезона РПЛ
"Зенит" с отрывом лидирует по количеству пробитых пенальти в матчах РПЛ с начала прошлого сезона.
Фото: ФК "Зенит"
Сине-бело-голубые заработали 15 пенальти с начала прошлого сезона чемпионата России. На втором месте по количеству 11-метровых ударов находится тольяттинский "Акрон", на третьем - "Ростов".
Сегодня, 16 августа, на "Газпром Арене" проходит матч между "Зенитом" и московским "Динамо". После первого тайма хозяева побеждают - 2:0. Счет в игре открыл форвард Александр Соболев, реализовав пенальти.