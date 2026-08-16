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Стало известно, почему трансфер Батракова в "Галатасарай" может сорваться - источник

Стало известно, почему Алексей Батраков может не перейти в турецкий клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, на данный момент клубы не могут договориться о трансфере из-за выплат со стороны "Галатасарая". Ключевым вопросом является распределение платежей на несколько лет.

Ранее "Чемпионат" сообщал, что турецкий клуб предлагает за игрока 25 миллионов евро с разбивкой на пять лет.

Алексей Батраков выступает за московский "Локомотив" с января 2024 года. На счету атакующего полузащитника 4 матча, 1 гол и 1 результативная передача в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по оценке сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро. Соглашение игрока с красно-зелеными рассчитано до лета 2029 года.

Источник: Telegram-канал Sport Baza

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