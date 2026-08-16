Московское "Динамо" набрало всего 4 очков в 4 сыгранных турах под руководством Сандро Шварца. Это худший старт бело-голубых с сезона-2017/18, когда клуб только вернулся из ФНЛ.
В прошлом сезоне при Валерие Карпине было набрано 5 баллов за аналогичный отрезок чемпионата.
В свой первый приход в "Динамо" немецкий специалист стартовал с 10 очкками в первых 4 матчах и 11 забитыми голами.
Источник: Opta Sports
Шварц начал в "Динамо" хуже Карпина
Бело-голубые одержали всего одну победу на старте чемпионата.
Фото: ФК "Динамо"