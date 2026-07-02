О завершении выступлений 33-летнего полузащитника официально сообщил "Рубин".
Как рассказали в казанском клубе, причиной стали проблемы со здоровьем. Весной 2026 года Швец вернулся к тренировкам после шестимесячного восстановления, однако вскоре вновь получил травму сухожилия.
Несмотря на готовность "Рубина" помочь футболисту с дальнейшей реабилитацией, хавбек решил поставить точку в карьере.
За годы выступлений Швец защищал цвета "Ахмата", "Рубина", испанской "Сарагосы" и второй команды "Вильярреала".
Швец завершил профессиональную карьеру в 33 года
Антон Швец принял решение завершить профессиональную карьеру.
Фото: ФК "Ахмат"