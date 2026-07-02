"Спартак" приблизился к трансферу игрока из Ла Лиги - источник

Переговоры между " Спартаком " и "Алавесом" по трансферу Виктора Парады вышли на новую стадию.

Фото: Getty Images

Как пишет El Correo, стороны заметно продвинулись в работе над сделкой, однако все формальности пока не улажены. По данным источника, сам испанский защитник не возражает против переезда в Россию. В "Алавесе" также рассчитывают, что переговоры с московским клубом завершатся успешно.



В прошлом сезоне 24-летний левый защитник провёл 33 матча во всех турнирах и отметился тремя ассистами на партнёров. Его контракт с "Алавесом" действует до лета 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в четыре миллиона евро.

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Спартак