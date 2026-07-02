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"Спартак" начал летние сборы с победы над костромским "Спартаком"

Московский "Спартак" с победы начал серию контрольных матчей на летних сборах.
Фото: ФК "Спартак"
В закрытой встрече красно-белые минимально обыграли одноимённую команду из Костромы. Игра прошла 2 июля на тренировочной базе столичного клуба в Тушине и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч был забит на 54-й минуте, однако имя автора гола не раскрывается, поскольку спарринг проводился без доступа для зрителей и прессы.

Следующий товарищеский матч команда Хуана Карлоса Карседо проведёт 4 июля против "Крыльев Советов".

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