Сербский защитник принял участие в контрольном матче с костромским "Спартаком", который завершился победой москвичей со счётом 1:0. Для Бабича эта игра стала первой за 257 дней. 29-летний футболист вывел красно-белых на поле с капитанской повязкой.
Защитник выступает за "Спартак" с лета 2023 года. Большую часть прошлого сезона он пропустил из-за разрыва крестообразной связки колена.
Защитник "Спартака" впервые сыграл после тяжёлой травмы
После длительного восстановления Срджан Бабич вновь появился на поле в составе "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"