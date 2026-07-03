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Защитник "Спартака" впервые сыграл после тяжёлой травмы

После длительного восстановления Срджан Бабич вновь появился на поле в составе "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Сербский защитник принял участие в контрольном матче с костромским "Спартаком", который завершился победой москвичей со счётом 1:0. Для Бабича эта игра стала первой за 257 дней. 29-летний футболист вывел красно-белых на поле с капитанской повязкой.

Защитник выступает за "Спартак" с лета 2023 года. Большую часть прошлого сезона он пропустил из-за разрыва крестообразной связки колена.

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