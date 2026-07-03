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"Балтика" объявила об уходе нападающего

Футболист продолжит карьеру в Первой лиге.
Фото: ФК "Балтика"
"Между футбольными клубами "Балтика" и "Ротор" достигнута договорённость о полноценном трансфере нападающего Абу-Саида Эльдарушева!" - написано в Telegram-канале клуба.

Абу-Саид Эльдарушев выступал в составе волгоградского "Ротора" с конца января 2026 года на правах аренды из "Балтики". В прошедшем сезоне Первой лиги форвард провел 13 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.

Игрок подписал соглашение с "Ротором" по схеме 2+1, сообщает пресс-служба волгоградцев.

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