"Балтика" объявила об уходе нападающего

Футболист продолжит карьеру в Первой лиге.

Фото: ФК "Балтика"

"Между футбольными клубами "Балтика" и "Ротор" достигнута договорённость о полноценном трансфере нападающего Абу-Саида Эльдарушева!" - написано в Telegram-канале клуба.

Абу-Саид Эльдарушев выступал в составе волгоградского "Ротора" с конца января 2026 года на правах аренды из "Балтики". В прошедшем сезоне Первой лиги форвард провел 13 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.Игрок подписал соглашение с "Ротором" по схеме 2+1, сообщает пресс-служба волгоградцев.