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Карпукас пропустит матч "Локомотива" с "Ростовом" на фоне слухов о "Зените"

Артем Карпукас не отправился с "Локомотивом" на матч с "Ростовом" на фоне слухов о переходе в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
"Артем Карпукас не поехал с "Локомотивом" в Ростов на матч Кубка России. Он не поехал из-за травмы или возможного перехода в "Зенит"? Без комментариев", - сказал Клюев "Спорт-Экспрессу".

Артем Карпукас является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за клуб опорный полузащитник провел 4 матча, результативными действиями не отличился.

Ранее, 14 августа, футболист пропустил встречу "железнодорожников" с "Оренбургом" (1:1). Главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов заявил, что игрок отсутствовал в заявке по медицинским показаниям.

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