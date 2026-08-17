Карпукас пропустит матч "Локомотива" с "Ростовом" на фоне слухов о "Зените"

Фото: ФК "Локомотив"

"Артем Карпукас не поехал с " Локомотивом " в Ростов на матч Кубка России. Он не поехал из-за травмы или возможного перехода в " Зенит "? Без комментариев", - сказал Клюев "Спорт-Экспрессу"

Артем Карпукас является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за клуб опорный полузащитник провел 4 матча, результативными действиями не отличился.Ранее, 14 августа, футболист пропустил встречу "железнодорожников" с "Оренбургом" (1:1). Главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов заявил, что игрок отсутствовал в заявке по медицинским показаниям.