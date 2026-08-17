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"Челябинск" готовит протест после поражения от "Торпедо" 0:4 - источник

"Челябинск" подаст протест на результат матча с "Торпедо" (0:4).
Фото: ФК "Торпедо"
Как сообщает источник, протест связан с документами у новичка "Торпедо" Джонатана Окоронкво.

В субботу, 15 августа, "Челябинск" потерпел разгромное поражение от москвичей на домашнем стадионе со счетом 0:4. Нигерийский вингер отметился одним голом и одной результативной передачей в этой встрече.

Окоронкво перешел в "Торпедо" 12 августа 2026 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.

Источник: "Чемпионат"

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