По информации источника, сегодня, 17 августа, футболист проходит медосмотр перед переходом в "Олимпиакос". Вечером игрок подпишет контракт с новым клубом.
Наир Тикнизян выступал в составе сербской "Црвены Звезды" с начала июля 2025 года. Всего за клуб левый защитник провел 54 матча, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.
Источник: журналист Анар Ибрагимов
Тикнизян проходит медосмотр перед трансфером в новый клуб - источник
Бывший игрок "Локомотива" и ЦСКА Наир Тикнизян переходит в новый клуб.
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