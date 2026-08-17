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Тикнизян проходит медосмотр перед трансфером в новый клуб - источник

Бывший игрок "Локомотива" и ЦСКА Наир Тикнизян переходит в новый клуб.
Фото: Getty Images
По информации источника, сегодня, 17 августа, футболист проходит медосмотр перед переходом в "Олимпиакос". Вечером игрок подпишет контракт с новым клубом.

Наир Тикнизян выступал в составе сербской "Црвены Звезды" с начала июля 2025 года. Всего за клуб левый защитник провел 54 матча, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.

Источник: журналист Анар Ибрагимов

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