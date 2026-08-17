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Защитник "Краснодара" Жубал: грустно, что в России перенесли премьеру "Человека-паука"

Защитник "Краснодара" бразилец Жубал в беседе с Rusfootball.info ответил на вопросы о фильмах "Человек-паук: Новый день" и "Последний богатырь. Колобок".
Фото: ФК "Краснодар"
"Да, я читал новости о том, что премьеру "Человека-паука" в России перенесли, это грустно. Но страшного в этом ничего нет. Посмотрим чуть позже. Тем более, если я не ошибаюсь, что совсем скоро он будет идти в кино. Но, например, мой любимый супер-герой - Железный человек. Хотя история Питера Паркера мне нравится", - сказал Жубал.

Фильм "Последний богатырь. Колобок" вышел в российский прокат 6 августа. Премьера фильма "Человек-паук: Новый день" в России запланирована на 20 августа. В мировом прокате фильм вышел 31 июля.

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