Защитник "Краснодара" Жубал: грустно, что в России перенесли премьеру "Человека-паука"

Защитник "Краснодара" бразилец Жубал в беседе с Rusfootball.info ответил на вопросы о фильмах "Человек-паук: Новый день" и "Последний богатырь. Колобок".

Фото: ФК "Краснодар"

"Да, я читал новости о том, что премьеру "Человека-паука" в России перенесли, это грустно. Но страшного в этом ничего нет. Посмотрим чуть позже. Тем более, если я не ошибаюсь, что совсем скоро он будет идти в кино. Но, например, мой любимый супер-герой - Железный человек. Хотя история Питера Паркера мне нравится", - сказал Жубал.



Фильм "Последний богатырь. Колобок" вышел в российский прокат 6 августа. Премьера фильма "Человек-паук: Новый день" в России запланирована на 20 августа. В мировом прокате фильм вышел 31 июля.