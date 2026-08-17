Как сообщает пресс-служба клуба, футболист забивал в 14 матчах за "Спартак": в 13 встречах команда одерживала победу, 1 раз сыграла вничью.
Пабло Солари выступает за красно-белых с февраля 2025 года. Всего за клуб правый вингер провел 60 матчей, забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение аргентинского футболиста со "Спартаком" рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 25-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.
"Спартак" ни разу не проиграл в матчах, в которых забивал Солари
"Спартак" избегает поражений во всех матчах, где отличился Пабло Солари.
Фото: ФК "Спартак"