Непомнящий оценил шансы "Спартака" на чемпионство в следующем сезоне

"У "Спартака", с одной стороны, подобран неплохой состав для Российской премьер-лиги. А с другой, есть куда расти.
Команда может составить конкуренцию "Зениту" и "Краснодару", но многое будет зависеть от того, как она подготовится к сезону в кадровом и тактическом плане", - сказал Непомнящий "РИА Новости".
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 30 матчах.
В конце мая красно-белые стали обладателями Кубка России, обыграв "Краснодар" в финале (1:1, 4:3 - пенальти).