Голами за "железнодорожников" отличились полузащитники Михаил Щетинин и Алексей Батраков.
Товарищеские матчи
Голы: Батраков, 38, Щетинин, 58.
"Локомотив": Митрюшкин (Веселов, 46), Сильянов (Фассон, 46), Морозов (Погостнов, 46), Ньямси (Белотелов, 63), Ненахов (Телеляев, 63), Вера (Чевардин, 63), Карпукас (Щетинин, 46), Батраков (Коваленко, 46), Пиняев (Салтыков, 63), Руденко (Еремеев, 63), Воробьёв (Раков, 63).
"Спартак" Кострома: Шамов, А. Тарасов, Н. Тарасов, Бугриёв, Маляров, Немченко, Камилов, Рубцов, Чурсин, Демченко, Калмыков.
"Локомотив" победил костромской "Спартак" в контрольном матче
Товарищеский матч между "Локомотивом" и костромским "Спартаком" завершился победой красно-зеленых со счетом 2:0.
Фото: ФК "Локомотив"