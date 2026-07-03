Счет в матче открыл нападающий "Рубина" Мирлинд Даку. За "Оренбург" голами отличились опорный полузащитник Евгений Болотов и хавбек Ренат Голыбин.
Товарищеские матчи
Голы: Даку, 24 - Болотов, 40, Голыбин, 82.
"Рубин": Нигматуллин, Игнатьев (Нижегородов, 46), Вуячич, Лобов (Тесленко, 46), Йочич (Юкич, 46), Ходжа, Рожков, Шабанхаджай (Кузнецов, 31), Грипши (Моторин, 46), Безруков (Сиве, 46), Даку.
"Оренбург": Рудаков, Ведерников, Хотулёв, Паласиос, Поройков, Мирошниченко, Назаренко, Болотов, Червяков, Пуэбла, Савельев.
2 тайм: Рудаков, Дударин, Давыдов, Сыщенко, Иващенко, Камаев, Куль, Рыбчинский, Голыбин, Минатулаев, Гузина.
"Оренбург" одержал волевую победу над "Рубином" в товарищеской игре
Товарищеский матч между "Оренбургом" и "Рубином" завершился поражением казанского клуба со счетом 1:2.
Фото: ФК "Рубин"