В "Динамо" высказались о переходе Тюкавина в "Зенит"

"Хотелось бы поставить в этой истории точку. "Динамо" нынешним летом не рассматривало и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено", - цитирует Ивлева "Спорт-Экспресс".
Константин Тюкавин выступает в составе московского "Динамо" с января 2021 года. На его счету 22 матча, 10 голов и 4 результативные передачи в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость форварда составляет 17 миллионов евро по оценке сайта Transfermarkt.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" готов предложить 30 миллионов евро за футболиста.