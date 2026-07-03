Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
2 - 1 2 1
ХорватияЗавершен
Швейцария
2 - 0 2 0
АлжирЗавершен
Австралия
0 - 1 0 1
ЕгипетПерерыв

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
8 - 0 8 0
Знамя ТрудаЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
Спартак КостромаЗавершен
Рубин
1 - 2 1 2
ОренбургЗавершен
Краснодар
4 - 0 4 0
ВистаЗавершен
Ростов
0 - 0 0 0
Динамо СтавропольЗавершен

В "Динамо" высказались о переходе Тюкавина в "Зенит"

Председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев прокомментировал возможный переход Константина Тюкавина в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Хотелось бы поставить в этой истории точку. "Динамо" нынешним летом не рассматривало и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено", - цитирует Ивлева "Спорт-Экспресс".


Константин Тюкавин выступает в составе московского "Динамо" с января 2021 года. На его счету 22 матча, 10 голов и 4 результативные передачи в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость форварда составляет 17 миллионов евро по оценке сайта Transfermarkt.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" готов предложить 30 миллионов евро за футболиста.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится