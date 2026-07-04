Спортдир "Ахмата" ответил, завершил ли клуб трансферную кампанию

- Возможны трансферы как на вход, так и на выход. Я думаю, мы выполнили на 90 процентов то, что было задумано на трансферное окно.
Мы трансферную кампанию закончили ещё до чемпионата мира, - цитирует Газзаева "Чемпионат".
В летнее трансферное окно "Ахмат" подписал полузащитника Кирилла Щетинина из "Ростова" за 2,4 миллионов евро, а также вингера Эральда Максути из албанского "Фламуртари", полузащитника Калиду Сидибе из "Генгама" и Арсена Адамова из "Зенита".
Грозненский клуб объявил об уходе Рифата Жемалетдинова, Ризвана Уциева, завершившего карьеру профессионального футболиста, а также еще четырех футболистов, арендное соглашение которых истекло в июне.