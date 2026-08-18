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"Крылья" близки к подписанию игрока сборной Казахстана: он прошел медосмотр - источник

Футболист продолжит карьеру в Самаре.
Фото: ФК "Тобол"
Как утверждает источник, правый крайний нападающий "Тобола" и сборной Казахстана Ислам Чесноков успешно прошел медосмотр для "Крыльев Советов". Сообщается, что ближайшее время самарский клуб объявит о подписании контракта с 26-летним вингером.

Чесноков вернулся в "Тобол" в июне, спустя полгода выступлений за шотландский "Хартс". В Шотландии казахстанец провел 12 матчей во всех турнирах и отличился одним забитым голом.

Источник: Sport24

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