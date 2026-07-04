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Быстров прокомментировал возможный трансфер Тюкавина в "Зенит"

Экс-футболист "Зенита" Владимир Быстров высказался об интересе петербургского клуба к нападающему московского "Динамо" Константину Тюкавину.
Фото: ФК "Динамо"
"Если "Зенит" готов платить 30 миллионов евро, значит, Костя столько стоит, и в нем видят усиление. Тюкавин по игре — это такой игровичок, для меня он интереснее, чем просто столб.

Ехать лучше в Европу, однозначно. Но пока еврокубков нет, то какая разница: играешь ты в "Динамо" или в "Зените"? Только петербуржцы могут выиграть чемпионат, а у москвичей с этим не складывается", - сказал Быстров.

Ранее агент форварда сборной России Константина Тюкавина заявил, что игроку хочется выиграть какой-то трофей, тогда как московское "Динамо" ставит цель попасть в призовую тройку.

В прошедшем сезоне Тюкавин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых в чемпионате и Кубке России.

Действующий контракт 24-летнего нападающего с клубом рассчитан до лета 2030 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.

Источник: "СЭ"

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