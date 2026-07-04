Быстров прокомментировал возможный трансфер Тюкавина в "Зенит"

Ехать лучше в Европу, однозначно. Но пока еврокубков нет, то какая разница: играешь ты в "Динамо" или в "Зените"? Только петербуржцы могут выиграть чемпионат, а у москвичей с этим не складывается", - сказал Быстров.
Ранее агент форварда сборной России Константина Тюкавина заявил, что игроку хочется выиграть какой-то трофей, тогда как московское "Динамо" ставит цель попасть в призовую тройку.
В прошедшем сезоне Тюкавин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых в чемпионате и Кубке России.
Действующий контракт 24-летнего нападающего с клубом рассчитан до лета 2030 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.
Источник: "СЭ"