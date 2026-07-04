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"Прекрасно понимал, что такое великий петербургский клуб". Андраде - о переходе в "Зенит"

Новичок "Зенита" Кевин Андраде прокомментировал свой переход из "Балтики".
Фото: ФК "Зенит"
"Вероятность перехода в "Зенит", конечно, обсуждалась еще до официальных новостей.

Как человек, который уже несколько лет провел в российском футболе, я прекрасно понимал, что такое великий петербургский клуб.

И когда возможность попробовать свои силы в лучшем клубе страны стала обретать реальные очертания, это только добавило мотивации.

О трансфере Кевина Андраде, выступающего на позиции центрального защитника, "Зенит" официально объявил 23 мая. Соглашение с игроком рассчитано на пять лет — до конца сезона-2030/31. За новую команду 27-летний футболист будет выступать под 25-м игровым номером.

Колумбиец защищал цвета "Балтики" с январе 2024 года. За это время Андраде провел 83 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.

Источник: "Матч ТВ"

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