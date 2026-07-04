"Прекрасно понимал, что такое великий петербургский клуб". Андраде - о переходе в "Зенит"

Как человек, который уже несколько лет провел в российском футболе, я прекрасно понимал, что такое великий петербургский клуб.
И когда возможность попробовать свои силы в лучшем клубе страны стала обретать реальные очертания, это только добавило мотивации.
О трансфере Кевина Андраде, выступающего на позиции центрального защитника, "Зенит" официально объявил 23 мая. Соглашение с игроком рассчитано на пять лет — до конца сезона-2030/31. За новую команду 27-летний футболист будет выступать под 25-м игровым номером.
Колумбиец защищал цвета "Балтики" с январе 2024 года. За это время Андраде провел 83 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.
Источник: "Матч ТВ"