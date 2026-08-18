"Челябинск" подал протест на результат матча Первой лиги против "Торпедо"

- Клуб подал протест на результат матча с "Торпедо" в связи с тем, что футболист Джонатан Окоронкво не имел права принимать участие в игре.
У него нет рабочей визы и разрешения на работу в Российской Федерации как высококвалифицированного специалиста. На данный момент этот футболист находится в РФ по туристический визе и по законам РФ не имеет права осуществлять трудовую деятельность.
Матч между "Челябинском" и московским "Торпедо" в рамках 6-го тура Первой лиги состоялся в минувшую субботу, 15 августа. Игра проходила в Челябинске и завершилась разгромным поражением хозяев поля со счетом 0:4. Новичок "автозаводцев" нападающий Джонатан Окоронкво вышел на поле после перерыва и отметился забитым голом, реализовав пенальти на 89-й минуте.
О переходе 22-летнего нигерийского форварда из турецкого "Сивасспора" "Торпедо" объявило 12 августа.
Источник: "Чемпионат"