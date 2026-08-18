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"Челябинск" подал протест на результат матча Первой лиги против "Торпедо"

Об этом сообщили в пресс-службе "Челябинска".
Фото: ФК "Торпедо"
- Клуб подал протест на результат матча с "Торпедо" в связи с тем, что футболист Джонатан Окоронкво не имел права принимать участие в игре.

У него нет рабочей визы и разрешения на работу в Российской Федерации как высококвалифицированного специалиста. На данный момент этот футболист находится в РФ по туристический визе и по законам РФ не имеет права осуществлять трудовую деятельность.

Матч между "Челябинском" и московским "Торпедо" в рамках 6-го тура Первой лиги состоялся в минувшую субботу, 15 августа. Игра проходила в Челябинске и завершилась разгромным поражением хозяев поля со счетом 0:4. Новичок "автозаводцев" нападающий Джонатан Окоронкво вышел на поле после перерыва и отметился забитым голом, реализовав пенальти на 89-й минуте.

О переходе 22-летнего нигерийского форварда из турецкого "Сивасспора" "Торпедо" объявило 12 августа.

Источник: "Чемпионат"

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