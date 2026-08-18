— Что думаете о Даку, ошибка ли это?
— Точно нет! Даку — отличный нападающий, он стопроцентно поможет "Спартаку". Ему нужно чуть-чуть больше времени, и у него точно попрет в "Спартаке".
Думаю, свои 10 голов он точно забьет. Он еще и Угальде подстегнет. Если оба заиграют, то Кахигао можно будет поставить пятерку.
Агент Сафонов: Даку стопроцентно поможет "Спартаку". Еще и Угальде подстегнет
Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился с Rusfootball.info мнением о переходе форварда Мирлинда Даку в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"