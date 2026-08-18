— Кто, на ваш взгляд, покинет РПЛ по итогам сезона?
— "Родина" и "Факел" точно, уж очень слабую игру они демонстрируют. И, наверное, "Акрон". Вот у них вообще прямо все плохо. Они резко сменили вектор команды. Если хочешь остаться в РПЛ, то делать так не стоит.
"У них вообще все плохо". Агент Сафонов назвал клубы, которые по итогам сезона могут вылететь из РПЛ
Известный футбольный агент Алексей Сафонов специально для Rusfootball.info поделился мнением о том, кто покинет РПЛ по окончании этого сезона.
Фото: ФК "Акрон"