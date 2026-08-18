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"У них вообще все плохо". Агент Сафонов назвал клубы, которые по итогам сезона могут вылететь из РПЛ

Известный футбольный агент Алексей Сафонов специально для Rusfootball.info поделился мнением о том, кто покинет РПЛ по окончании этого сезона.
Фото: ФК "Акрон"
— Кто, на ваш взгляд, покинет РПЛ по итогам сезона?

— "Родина" и "Факел" точно, уж очень слабую игру они демонстрируют. И, наверное, "Акрон". Вот у них вообще прямо все плохо. Они резко сменили вектор команды. Если хочешь остаться в РПЛ, то делать так не стоит.

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