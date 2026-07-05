Аршавин: с продажей Сперцяна "Краснодар" вывалится из борьбы за чемпионство

Если им удастся найти в замену такого игрока, как Сперцян, или который будет играть такую же роль, у них есть шансы. Если нет — они не будут претендентами на чемпионство", - сказал Аршавин.
Эдуард Сперцян - игрок, выросший в академии футбольного клуба "Краснодар". С 2018 года он защищает цвета главной команды "быков" и является ее капитаном.
В минувшем сезоне атакующий полузащитник, играющий под 10-м номером, принял участие в 42 матчах за краснодарцев во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 18 результативных передач. Согласно информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Армении оценивается в 25 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"