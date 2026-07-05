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Аршавин: с продажей Сперцяна "Краснодар" вывалится из борьбы за чемпионство

Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин высказался о вероятном уходе капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" вываливается из претендентов на борьбу за чемпионство? Мне кажется, продав Сперцяна, они уже вывалились оттуда. Уйдут в перестройку? Не знаю, куда они уйдут.

Если им удастся найти в замену такого игрока, как Сперцян, или который будет играть такую же роль, у них есть шансы. Если нет — они не будут претендентами на чемпионство", - сказал Аршавин.

Эдуард Сперцян - игрок, выросший в академии футбольного клуба "Краснодар". С 2018 года он защищает цвета главной команды "быков" и является ее капитаном.

В минувшем сезоне атакующий полузащитник, играющий под 10-м номером, принял участие в 42 матчах за краснодарцев во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 18 результативных передач. Согласно информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Армении оценивается в 25 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат"

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