Аршавин назвал лучшего российского нападающего в РПЛ

"Он лучший российский нападающий в стране. Сейчас такие цены… По 100 млн покупают — как само собой разумеющееся в иностранных чемпионатах", — заявил Аршавин.
По мнению экс-игрока "Зенита", если какой-либо клуб готов заплатить за Тюкавина 20–25 миллионов евро, значит, форвард действительно стоит этих денег.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб сделал официальное предложение по 24-летнему нападающему, однако руководство "Динамо" ответило отказом.
В прошлом сезоне Тюкавин провел 31 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"