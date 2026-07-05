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Аршавин назвал лучшего российского нападающего в РПЛ

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал, кто, по его мнению, является лучшим российским нападающим на данный момент.
Фото: ФК "Динамо"
На фоне слухов о возможном переходе Константина Тюкавина в "Зенит" Андрей Аршавин высоко оценил уровень форварда "Динамо" и объяснил его высокую трансферную стоимость.

"Он лучший российский нападающий в стране. Сейчас такие цены… По 100 млн покупают — как само собой разумеющееся в иностранных чемпионатах", — заявил Аршавин.

По мнению экс-игрока "Зенита", если какой-либо клуб готов заплатить за Тюкавина 20–25 миллионов евро, значит, форвард действительно стоит этих денег.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб сделал официальное предложение по 24-летнему нападающему, однако руководство "Динамо" ответило отказом.

В прошлом сезоне Тюкавин провел 31 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат"

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