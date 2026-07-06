Наставник сборной США - о решении ФИФА по Балогуну: мы приветствуем это решение

Маурисио Почеттино впервые высказался после решения ФИФА допустить Фоларина Балогуна к матчу 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Бельгии.

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- Моя реакция такая же, как у всех. Я люблю этот вид спорта и доверяю его принципам честной игры. Мы приветствуем это решение, - цитирует тренера журналист Бен Джейкобс.

Главный тренер американской команды положительно воспринял вердикт дисциплинарного комитета. Наставник сборной США отметил, что доверяет принципам честной игры и поддерживает принятое решение.Красная карточка, полученная Балогуном во встрече с Боснией и Герцеговиной, первоначально лишала его права сыграть в 1/8 финала. Позже дисциплинарный комитет ФИФА перевел наказание в условное с испытательным сроком на один год, поэтому американский форвард сможет выйти на поле в матче против Бельгии.