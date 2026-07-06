Определилась вторая пара четвертьфинала ЧМ-2026

На ЧМ-2026 сформировалась вторая четвертьфинальная пара.

Фото: ФИФА

После победы над Мексикой со счетом 3:2 сборная Англии вышла на Норвегию, которая ранее прошла Бразилию. Матч пройдет 12 июля. Начало встречи запланировано на 00:00 по московскому времени.



Первую пару 1/4 финала ранее составили Франция и Марокко. Их игра состоится 9 июля и начнется в 23:00 мск.



Остальные участники четвертьфинала определятся 6 и 7 июля.