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Определилась вторая пара четвертьфинала ЧМ-2026

На ЧМ-2026 сформировалась вторая четвертьфинальная пара.
Фото: ФИФА
После победы над Мексикой со счетом 3:2 сборная Англии вышла на Норвегию, которая ранее прошла Бразилию. Матч пройдет 12 июля. Начало встречи запланировано на 00:00 по московскому времени.

Первую пару 1/4 финала ранее составили Франция и Марокко. Их игра состоится 9 июля и начнется в 23:00 мск.

Остальные участники четвертьфинала определятся 6 и 7 июля.

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