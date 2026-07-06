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Анчелотти ответил, покинет ли он сборную Бразилии

Поражение от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026 не повлияет на будущее Карло Анчелотти в сборной Бразилии.
Фото: Getty Images
Анчелотти уже дал понять, что продолжит работу со сборной и собирается начать новый этап после неудачного выступления на мировом первенстве.

- Мы должны продолжать работать, становиться лучше и искать новые идеи. Я считаю, что это поражение - не конец, а начало нового цикла, - приводит слова Анчелотти Фабрицио Романо.

Напомним, в матче за выход в четвертьфинал мундиаля бразильцы уступили Норвегии со счетом 1:2 и завершили борьбу за трофей.

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