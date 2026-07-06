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Бразилия обновила личный антирекорд на чемпионатах мира

Вылет с ЧМ-2026 стал для сборной Бразилии историческим со знаком минус.
Фото: ФИФА
После поражения от Норвегии со счетом 1:2 команда установила личный антирекорд по продолжительности серии без побед на чемпионатах мира.

По данным Opta, бразильцы не могут завоевать титул уже на протяжении шести мировых первенств подряд - с 2006 по 2026 год. Никогда прежде сборная Бразилии не оставалась без золота на таком количестве турниров кряду. Теперь ожидание следующего чемпионства продлится как минимум до мундиаля 2030 года.

В матче 1/8 финала дубль в составе Норвегии оформил Эрлинг Холанд, отличившийся на 79-й и 90-й минутах. Уже в компенсированное время Неймар реализовал пенальти, однако этого не хватило, чтобы спастись.

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