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Булыкин: Дзюба в конце концов поймет, что нет топовых вариантов, и перейдет в клуб попроще

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о будущем Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Булыкина, в конечном итоге Дзюба перейдет в клуб попроще.

- Большой клуб вряд ли. А вот вроде "Родины" вполне.
Думаю, Артем в конце концов поймет, что нет топовых вариантов, и перейдет в клуб попроще, - приводит слова Булыкина "РБ Спорт".

С сентября 2024 года Артем Дзюба выступал за тольяттинский "Акрон", по окончании сезона-2025/26 нападающий покинул клуб на правах свободного агента.

Напомним, что Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны, а также в истории тольяттинского клуба. Ранее форвард заявлял, что хотел бы завершить карьеру в московском "Спартаке", за который он выступал ранее.

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