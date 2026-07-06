Булыкин: Дзюба в конце концов поймет, что нет топовых вариантов, и перейдет в клуб попроще

- Большой клуб вряд ли. А вот вроде "Родины" вполне.
Думаю, Артем в конце концов поймет, что нет топовых вариантов, и перейдет в клуб попроще, - приводит слова Булыкина "РБ Спорт".
С сентября 2024 года Артем Дзюба выступал за тольяттинский "Акрон", по окончании сезона-2025/26 нападающий покинул клуб на правах свободного агента.
Напомним, что Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны, а также в истории тольяттинского клуба. Ранее форвард заявлял, что хотел бы завершить карьеру в московском "Спартаке", за который он выступал ранее.